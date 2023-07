Quando l’affetto di comunità lenisce il dolore

Andrea Zanchi

Vivere nonostante il destino abbia portato via tutto. Vivere malgrado, senza Giulia e Alessia, ogni giorno sembri un’inutile fotocopia di tutti gli altri che si sono susseguiti identici da quel maledetto 31 luglio di un anno fa. Con lo stesso, insopportabile, carico di vuoto e di rimpianto.

Vivere domandandosi se davvero quella che si ha di fronte è la realtà o un incubo che ha stravolto il senso logico delle cose. E dal quale non è possibile svegliarsi. Ma vivere, anche, per scoprire che oltre la morte, oltre il dolore e la mancanza, esiste infine anche un altro mondo. Inatteso e per questo forse ancora più importante.