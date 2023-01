Quando l’amico diventa nonno non si vede più

Giorgio

Comaschi

Avevate un amico che è diventato nonno? Scordatevelo. È entrato in una dimensione parallela. L’uomo che diventa nonno, soprattutto se a una certa età (che bisogna poi vedere cosa vuol dire ‘certa’), impazzisce. Infatti la frase nei capannelli in piazza è: "T’è vèst Gisto? L’è guintè nòn... al s’è imbazurlè!". Si è imbazurlito. È un passaggio normale, obbligato nella vita. Ci sono due categorie che salvano il pianeta, specie quando ci si riferisce ai rapporti marito-moglie: i nonni e le badanti. I nonni perché tengono i figli, le badanti perché, causa imbazurlimento dei nonni, li ‘badano’. Ma il nonno che va giù di testa per i nipoti è un classico. Gioca col Lego, si sbarusla con le pappine, fa dei versi di criceto o di topo, fa balletti, si esprime a movimenti convulsi, fa la voce di Topo Gigio, canta le canzoni di Cristina d’Avena. Gli piace un casino fare il nonno. Ma al bar non si vede più. Né allo stadio. Spinge passeggini o trascina tricicli. Poi fa le pappe, cambia pannolini, insomma diventa la mamma. La nonna è diversa. La nonna fa la nonna. Il nonno fa la mamma, è un’altra cosa. Ci sono bambini che vivono tutta l’infanzia a casa dei nonni. Lo sbolognamento del cinno è uno dei fenomeni più diffusi del pianeta. Di conseguenza l’educazione del pargolo non è quella dei genitori ma quella dei nonni. Il nonno fa anche i compiti, quando il bimbo è cresciuto, e spesso non ci capisce una mazza, ma gli succede spesso anche allo sportello, alla posta o in banca, dove www per lui è un suono di uno senza denti e la chiocciola è sempre stata una lumaca. Adesso i nonni sono più moderni, una volta erano riconoscibili dal cappello e dal fatto che guidavano una NSU Prinz. Oggi sono in scarpe da tennis tecniche e giubbotti da impresa spaziale. Se non hanno i nipoti (è raro) vanno alla Coop, pilotati da casa dalla nonna. Non trovano niente, si beccano cioccate pazzesche al ritorno e trovano conforto nel nipotino che non gli dice: "Tì ismè!" come la nonna, perché il nipotino non parla ancora.