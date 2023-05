Quando l’arte è sempre un nuovo inizio

Le due mostre che da oggi occupano i muri della P420, spazio espositivo con charme museale, raccontano di vite artistiche eccezionali. Scomodare l’aggettivo è obbligatorio quando si parla di artisti che hanno compiuto oltre cinquant’anni di lavoro e che ancora trovano nuove strade per definire la loro ricerca: in mostra ci sono infatti le più recenti opere. In una sala c’è Irma Blank, scomparsa lo scorso aprile alla soglia dei 90 anni, qui con la serie ’Gehen, second life’ e l’ultimissima ’Ways’ e dall’altra Stephen Rosenthal, classe 1935, che è volato da New York a Bologna con la moglie Susan Smith, per presenziare al debutto italiano della serie di tele e carte intitolate ’Notations’, realizzate negli ultimi quattro anni. Quella di Blank è la terza mostra ospitata da P420 nel corso di dieci anni. Ed è davvero un nuovo corso, poiché nel 2016 l’artista tedesca che poi si trasferì in Italia, ebbe un ictus che come conseguenza ha l’ha portata all’immobilità della parte destra e all’impossibilità di riprendere a lavorare come sempre. Queste opere testimoniano la sua ripresa e il cambiamento di punto di vista: il concentrarsi non su quello che non c’è più ma su quello che è rimasto, un’altra mano, quella sinistra, con cui riprendere biro, matita, pennarello per tracciare nuovi segni come fossero pagine di libri che testimoniano il percorso: l’ultimo lavoro è ’Ways’, 27 quadri di cui solo l’ultimo è firmato, l’opera è tale in blocco. Rosenthal è alla sua seconda mostra alla P420 di Fabrizio Padovani e Alessandro Pasotti. "Penso a questi lavori come iscrizioni che devono essere decifrate, graffiti dell’antichità – spiega l’artista – e se si guardano più da vicino si possono vedere frammenti di parole prese dai classici greci e latini, a significare il fatto che non possiamo sfuggire alla nostra storia, anche se non la comprendiamo del tutto. Ed è una storia comune, che ci riguarda tutti e che può entrare nelle nostre vite ad un certo punto, perché siamo parte del tutto". Ma come si traduce questa riflessione nella tecnica della tela? Lo racconta Padovani: "Sono opere in cui l’atto del dipingere è solo la prima fase. Utilizzando stracci e solventi, infatti, con un fare lento e meditativo, Rosenthal rimuove la sua stessa pittura e cancella ogni riconoscibilità al dipinto. Cancella ma non elimina tutto. La mano dell’artista lascia sopravvivere cenni di colore, grumi di pittura arrotondati dal passaggio ripetuto dello straccio. Dopo il processo di distruzione, Rosenthal inizia e sviluppa una nuova fase di ricostruzione".

Benedetta Cucci