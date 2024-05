Quando l’arte racconta messaggi nati dal profondo

Arte come forma di espressione che va oltre le parole e che riesce a trasmettere messaggi profondi, che spesso, partono dalla dimensione personale per giungere all’universale. È questo il filo conduttore di varie mostre aperte in questo periodo. Fino al 16 luglio, la Maison Laviniaturra apre le porte dell’incantevole villa in via dei Sabbioni 9 a Serena Piccinini, artista bolognese classe ‘77. ‘Beati come rane su una foglia di ninfea’ – il titolo della personale – presenta cinque installazioni, perlopiù di carta, che dialogano perfettamente con la semplicità e l’eleganza degli abiti hand-made della stilista Lavinia Turra. Per mezzo delle sue opere, Piccinini offre l’occasione agli spettatori di tornare bambini. Si parla di viaggio simbolico anche a BoA Spazio Arte, la galleria in via Barberia 24a, in cui, fino al 21 luglio, sono esposti dipinti e disegni di Gloria Franzin, Tullia Mazzotti e Jilan Wu. La collettiva – intitolata The day after I grew up e a cura del collettivo Goo - esplora la dimensione dell’infanzia, il cui ricordo viene suscitato da oggetti, luoghi e gesti. Le opere riflettono le stratificazioni della memoria, rivelando sfumature e contraddizioni. Le tre artiste avviano una riflessione sulle complicate dinamiche della memoria, fornendo uno sguardo incisivo sulla natura fluida e mutevole dei nostri ricordi. Jilan Wu è anche la protagonista di un’altra mostra: ‘Approdi Umbratili’, aperta fino al 14 giugno alla AF Gallery in via dei Bersaglieri 5e. Con lei espone il connazionale Yirui Fang. Nel testo critico, Carmen Lorenzetti scrive: "Wu e Fang, nei loro dipinti, mostrano quella delicatezza orientale, un procedere per sensazioni che si travasano nella pittura con cui instaurano un confronto dialettico e di “amorosi sensi". Entrambi sono alla fine dei loro percorsi accademici italiani, che seguono studi d’arte conclusi in Cina.

Manuela Valentini