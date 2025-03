Quando l’unione fa la forza: gli "Angeli del Fango"

Le alluvioni di maggio del 2023 e quella di ottobre del 2024 sono state un disastro per Bologna, dintorni e altre province dell’Emilia-Romagna, causando danni gravissimi. Soprattutto molte persone hanno dovuto trasferirsi, data la quantità di acqua e di fango. Infatti, in alcune zone come i bacini del Crinale e la Collina Forlivese si sono registrati 30 centimetri di acqua. Alcune città della provincia hanno voluto mettere in atto misure per contenere i rischi sanitari distribuendo kit di primo soccorso in tutte le città e purificatori per l’acqua.

I primi a spendersi per la popolazione sono stati i vigili del fuoco. Hanno lavorato per giorni che sembravano infiniti, effettuando migliaia di interventi. Ma, oltre all’aiuto dei vigili del fuoco e della Protezione Civile, si sono attivati anche i cosiddetti "Angeli del Fango", ovvero giovani volontari che hanno contribuito alla rimozione dei residui della catastrofe, ripulendo strade, cantine, scuole e case con attrezzi di fortuna, come meglio potevano organizzarsi.

Questi ragazzi hanno contribuito alla distribuzione di beni e alla raccolta di persone in punti sicuri. Hanno anche lavorato senza le protezioni adeguate, esponendosi a rischi fisici. La loro azione ci ha mostrato l’importanza della partecipazione e ha ispirato altre comunità a reagire con spirito solidale in situazioni di crisi.