Quando sotto le Torri la musica era indie e l’onda inarrestabile

Prosegue il ciclo di incontri ’Fare musica a Bologna’, organizzato in occasione del centenario dalla nascita di Roberto Roversi, con il quarto appuntamento in programma oggi alle 18 nello spazio Officina, a Dumbo, in via Casarini 19. L’incontro – tutti sono coordinati e curati dal critico musicale Pierfrancesco Pacoda e promossi da Rete Doc, Doc Educationale e Doc Creativity – è questa volta dedicato a ’Bologna città indie’. Giovanni Gandolfi di Locomotiv Records, Gianluca Giusti di Trovarobato e Matteo Romagnoli di Garrincha Dischi racconteranno la realtà delle fine anni ’70 sotto le Due Torri, con la nascita di esperienze come Italian Records e la pubblicazione di dischi divenuti ormai dei classici, come quelli degli Skiantos e dei Gaznevada: un’ondata che ha datto della città un riferimento della musica indipendente.