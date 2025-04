Quando telefonò il Papa: "Mio babbo non ci credeva. Francesco lo ha reso felice"

"È vero, Papa Francesco chiamò mio babbo per fargli gli auguri. Era Capodanno, c’era il Covid. Mio padre all’inizio non ci credeva. Poi quando si rese conto che non era uno scherzo fu felicissimo". A ricordare quell’inizio anno del tutto speciale, oggi, è Giovanni Malavolti, figlio di Fiorenzo, che si è spento serenamente a luglio scorso all’età di 98 anni. Una lunga vita, quella di Fiorenzo, trascorsa all’ombra dell’Appennino bolognese, che nel suo imbrunire ha anche visto la gioia di una chiamata personale da parte del Santo Padre. Una telefonata ricordata anche lunedì dall’arcivescovo Matteo Zuppi, nel corso della messa in suffragio di Papa Francesco, in una cattedrale di San Pietro gremita di fedeli commossi.

"Era il 2020 – racconta Giovanni – c’era il Covid, c’erano le restrizioni. Io e mia sorella avevamo fatto visita al babbo nei giorni precedenti al Natale, ma quel giorno non eravamo riusciti a trascorrerlo insieme. La mamma era morta da poco, lui ha avuto un po’ di tristezza. E così ha chiamato i carabinieri di Porretta, che sono arrivati a casa per brindare insieme".

Lo scatto dei militari dell’Arma assieme a Fiorenzo (in foto) aveva fatto il giro del web. E dalle pagine della cronaca locale aveva raggiunto mezza Italia. Era così arrivata anche alle orecchie attente alle piccole e grandi solitudini di Papa Francesco. Che, recuperato il numero di Fiorenzo, aveva deciso di chiamarlo nel giorno di Capodanno 2021.

"Babbo aveva 94 e non sentiva bene. All’inizio non aveva capito chi fosse al telefono, pensava a uno scherzo – ricorda ancora Giovanni –. Quando ha realizzato che non era così ci ha subito chiamato: era tanto emozionato. Il Papa lo aveva fatto felice". La telefonata, come dice ancora Giovanni, "è stata breve. Da quello che ci raccontò il babbo, il tempo di scambiarsi gli auguri. Poche parole, essenziali, per noi importantissime: riassumono la grande umanità di Papa Francesco. Per lui fu una grande sorpresa, una vicenda che in questi anni, finché è vissuto, il babbo ha ricordato sempre con tanto entusiasmo".

Il cardinale Zuppi, ricordando lunedì quella telefonata, aveva spiegato che Papa Bergoglio l’aveva fatta "senza la paura di farlo. Non per piacere a tutti, ma perché tutti sono suoi figli". Perché Papa Francesco "non ha mai nascosto la sua concreta umanità, senza nessuna esitazione, senza però nessuna ipocrisia – aveva aggiunto l’arcivescovo –. Si è donato sino alla fine come ha voluto, senza risparmio e calcolo, senza convenienze, per parlare a tutti". E chissà se adesso, in quel paradiso dei buoni, Francesco e Fiorenzo si rincontreranno e faranno ancora due chiacchiere.