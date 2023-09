Quando una giocata ti cambia la vita

Bologna baciata dalla Dea bendata, ma non è la prima volta. Sotto le Torri aleggia una sorta di aurea fortunata e così basta tornare indietro di pochi mesi, fino a capodanno, per vedere un altro jackpot che ha cambiato la vita di un fortunato vincitore. A gennaio, infatti, è stato venduto in città il biglietto fuori dal comune da ben cinque milioni di euro della Lotteria Italia 2023, più precisamente nella tabaccheria in via Isabella Andreini 30F. Ma non parliamo di casi isolati.

Tornando ancora poco più indietro con il calendario, ecco un’altro colpo grosso registrato alla tabaccheria Altoreno 17 di Porretta, con un sistema che ha permesso una vincita da 300mila euro al ‘SuperEnalotto’ a novembre dello scorso anno. Non solo: doppio jackpot a marzo 2022, sempre con un ‘Gratta e vinci’, quando a Quarto Inferiore (Granarolo) è arrivata una vincita da cinque milioni di euro (foto). A rendere più unico che raro il colpaccio, il fatto che nello stesso giorno a Sant’Agata, ancora con un ’Gratta e vinci’, siano stati vinti altri cinque milioni.