Quante sirene ci sono in città?

Taglio del nastro oggi per la mostra ‘Da Omero al Pontelungo. Quante sirene ci sono a Bologna?’, allestita nel quadriloggiato della Biblioteca dell’Archiginnasio e curata da Stefania Aluigi, Isabella Ciaffi, Luigi Spina (che modera l’incontro d’apertura, alle 17 nella sala dello Stabat Mater) e Angela Tromellini. Le sirene, originariamente con corpo di donna e zampe di uccello, si trasformano in donne-pesce e diventano presenze costanti nelle città e nei villaggi. Anche a Bologna, che non ha il mare, le sirene occupano spazi poco conosciuti: nelle fontane del Nettuno e del Pincio, ma anche in chiese e palazzi. Vedere per credere...