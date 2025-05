Quanto costa parcheggiare da oggi a Bologna (con l’aumento)

Bologna, 2 maggio 2025 – Che profumo Bologna, le sere di maggio. Ma sotto ai tigli la brutta sorpresa è l’aumento del costo della sosta. Il pacchetto era stato annunciato assieme all’aumento dei biglietti per l’autobus che è scattato da inizio marzo.

Quanto costa da oggi la sosta a Bologna

Da oggi, 2 maggio, arriva l’incremento anche del ticket per i parcheggi: il prezzo all’ora arriva fino a quasi 4 euro all’ora (3,90 euro) nella Cerchia del Mille e centro storico. Inoltre si passerà da 1,20 a 1,80 euro nella corona semiperiferica, da 1,50 a 2,20 nella corona semicentrale, dal 1,80 a 2,90 in centro storico e da 2,40 a 3,90 nella cerchia del Mille.

L’aumento degli abbonamenti

Gli abbonamenti mensili passano da un minimo di 60 euro (corona semiperiferica) a 100 (cerchia del Mille e centro storico). Crescono anche gli abbonamenti semestrali. Tra 300 e 700 stalli, attraverso appositi piani, passeranno da strisce blu a stalli a rapida rotazione.

Cosa cambia per le auto ibride nella Ztl

Da oggi, i permessi di accesso al centro per le auto ibride avranno durata di 1 anno (e non più due). Dall’1 gennaio 2026 i veicoli ibridi dei non residenti a Bologna non possono più accedere alla Zona a Traffico Limitato (Ztl).

Tutti i permessi già emessi, però, restano validi fino alla loro naturale scadenza: quindi, se il cittadino che vive fuori Bologna rinnova il permesso entro il 30 dicembre, anche se non residente a Bologna, potrà continuare a entrare in centro fino alla scadenza del permesso.

La sosta delle auto ibride

I cittadini con auto ibrida dall’1 gennaio 2026 dovranno pagare la sosta come tutti gli altri.

Sul proprio sito, il Comune giustifica questa stretta a “forte aumento di questo tipo di veicoli: nel 2019 i permessi erano meno di 18mila e nel 2023 erano circa 30mila con un aumento di oltre il 66%”, si legge. In particolare i veicoli che non potranno più accedere al centro storico sono oltre 10mila mentre quelli dei residenti, che potranno continuare ad accedere ma pagando la sosta, sono quasi 20mila.

Le auto elettriche

Le auto 100% elettriche, invece, continuano ad avere il via libera alla Ztl e la sosta gratuita.

Cosa cambia per le auto a metano e a Gpl

Dal 1° maggio 2025 i veicoli alimentati a metano o Gpl dei residenti a Bologna e in Emilia-Romagna pagheranno la sosta a prezzo pieno, non più scontata del 50%. Si tratta in questo caso di quasi 12500 vetture (+56% rispetto al 2019).

I parcheggi per i residenti

Il Comune prevede un aumento dei parcheggi a disposizione dei residenti del centro storico di Bologna per diversi motivi: grazie alle limitazioni di accesso alla Ztl per le auto ibride e, nelle altre zone della città, si prevede di convertire una quota compresa fra i 300 e i 700 posti da stalli blu in stalli a rapida rotazione, in via prioritaria lungo le principali direttrici e laddove si riscontrino forti criticità tra la sosta a servizio dei residenti e le attività commerciali, e nel contempo di realizzare una corrispondente quota di stalli riservati ai residenti (strisce bianche) sulle strade laterali. I prezzi dei parcheggi erano fermi dal 2011, tranne una rimodulazione delle sole tariffe nella Corona semicentrale e semiperiferica avvenuta dieci anni fa.

I motivi dell’aumento

L’aumento del prezzo della sosta equivale a circa 5,4 milioni di euro all’anno ed è stato fatto per “evitare di rendere eccessivamente vantaggioso l’utilizzo dell’auto aumentando la congestione delle strade cittadine”, scrive Palazzo d’Accursio.

Le risorse derivanti dalla manovra sulla sosta andranno a sostenere il Fondo per la riparazione e l’adattamento climatico che avrà il compito di finanziare interventi di prevenzione e riparazione di disastri climatici come le alluvioni, piantare nuovi alberi, rafforzare la protezione civile del Comune di Bologna. Con una dotazione iniziale di 6 milioni di euro in parte derivanti dalla sosta.