Quanto manca alla fine dei lavori per il tram a Bologna

Bologna, 26 febbraio 2025 - “Inizia il conto alla rovescia” per la fine dei lavori del tram, fissati entro giugno 2026. Lo annuncia il sindaco Matteo Lepore, raccontando “l’impresa” che amministrazione e aziende appaltatrici stanno portando avanti lungo i cantieri delle Linee Rossa e Verde, per vedere l’opera collaudata in 450 giorni.

Per riuscirci, in campo “la spedizione dei mille”, come ironizzato da Lepore, prevede circa un migliaio di operai in campo. E tra i cantieri della linea Verde arrivano alcune novità, con l’inizio dei lavori nel primo tratto di via di Corticella.

Cosa cambia in Bolognina

Il cantiere tra piazza dell’Unità e via Passarotti partirà martedì 4 marzo, la prossima settimana, e occuperà la parte ovest della carreggiata, mantenendo una corsia a senso unico in direzione centro. All’intersezione tra Corticella e piazza dell’Unità sarà obbligatorio svoltare a destra, eccetto gli autobus, mentre uscendo da via Passarotti si potrà proseguire verso la periferia.

Cambierà il senso di marcia di via Passarotti nel tratto compreso tra le vie Ferrarese e di Saliceto, in modo tale da agevolare il traffico. In fase di lavori, gli stalli auto a strisce blu verranno soppressi, in base allo spostamento dei cantieri. Ma il bilancio “è positivo” perché, alla conclusione dei lavori, il saldo della Linea Verde sarà di 373 posti auto, passando da 767 attuali a 1.140.

Nulla cambia per la mobilità del trasporto pubblico, che in direzione centro continuerà la sua tradizionale corsa. In direzione periferia, invece, seguiranno il nuovo percorso: via Franco Bolognese, via Fioravanti e dell’Arcoveggio per poi reimmettersi sul tragitto attuale in via Roncaglio.

I lavori in Corticella

Da venerdì è prevista la chiusura completa della bretella est di immissione da via Shakespeare su via Bentini. Che nel tratto principale avrà un restringimento di carreggiata. Bentini rimarrà a doppio senso, con una corsia per direzione di marcia fino all’intersezione con via Shakespeare. A breve verrà avviato anche il cantiere che coinvolge ancora via Bentini da via Lipparini fino a via Colombarola, che diventerà a senso unico per l’intera durata dei lavori.

Gli altri lotti

Nel mese di marzo, inizieranno i lavori in via dei Mille, fra via Indipendenza e piazza dei Martiri, sempre per la Linea Verde: l’obiettivo è “riconsegnarla ai cittadini entro settembre”, sostiene il sindaco. Rimarranno percorribili due corsie, una per senso di marcia, nella sezione sud della carreggiata.

Residenti e commercianti

Domani l’assessora Luisa Guidone incontrerà ancora le associazioni di categoria, mentre venerdì si dedicherà ai commercianti delle zone interessate dai primi cantieri. Sempre venerdì, è prevista un’assemblea per i residenti.

La Linea Rossa

Proseguono i lavori della Linea Rossa. Venerdì riaprirà l’intersezione di via Saffi con via Malvasia e via Vittorio Veneto. A Borgo Panigale, invece, a breve ci sarà l’inaugurazione delle nuove bretelle stradali che agevoleranno la circolazione. Sabato, invece, partirà l’intervento nell’area di via San Felice, lavorando attorno alla porta.