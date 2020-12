Bologna, 29 dicembre 2020 - Si è presentata nella caserma dei carabinieri di Castello d'Argile per presentare una denuncia. E, mentre parlava con il militare, ha spiegato che era uscita di casa perché stava andando a farsi il secondo tampone in quanto positiva al coronavirus e posta in isolamento per dieci giorni. Periodo che sta scadendo.

La protagonista di questa storia è una infermiera che, appunto, non era ancora stata dichiarata guarita e quindi non avrebbe potuto né dovuto violare la quarantena. L'operatrice sanitaria è stata quindi denunciata per aver violato l'isolamento fiduciario e allontanato dalla caserma, che è stata sottoposta a una sanificazione ambientale.