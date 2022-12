Quarantenni, imperfetti e adorabili Incontrada: "Risate e autenticità"

Sarà Vanessa Incontrada a illuminare il gala di Capodanno del 31 dicembre, alle 21.30, al Teatro Duse. Ma l’attrice e conduttrice salirà sul palco di via Cartoleria già da stasera fino al primo gennaio, con la commedia degli equivoci Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?, scritta e diretta da Gabriele Pignotta, che fa anche parte del cast. Le scene sono di Matteo Soltanto, i costumi di Valter Azzini, le luci di Pietro Sperduti e le musiche di Stefano Switala. La produzione, infine, è firmata A.ArtistiAssociati diretti da Walter Mramor.

Intelligenza e ironia sono gli ingredienti della commedia in cui Pignotta dipinge il ritratto della sua generazione, quella dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera, ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere e ironizzare su se stessa. Ex ragazze ed ex ragazzi che, senza accorgersene, sono diventati donne e uomini con l’animo diviso tra ambizione e bisogno d’affetto. Cosa succederebbe, allora, se il gruppo di amici al centro della storia, per lo scherzo di uno di loro, si ritrovasse protagonista di un reality show televisivo?

"La generazione dei quarantenni – spiega Pignotta – ne esce come quella di adorabili perdenti, pieni di fragilità, insicurezze, stress, nevrosi, patologie più o meno complicate a livello psicologico ma, proprio per questa fragilità, adorabili nella loro imperfezione. E quindi non puoi non volere bene a questi personaggi che, in fondo, sono proprio uno spaccato preciso e fedelissimo di ognuno di noi. Io ho voluto ironizzare su una generazione, che forse è anche un po’ più estesa’. La commedia si sviluppa rapidamente in crescendo". Fra una risata e l’altra, è proprio "l’autenticità", secondo la protagonista Incontrada, a caratterizzare la commedia. "Quelle che vengono portate in scena – spiega l’attrice – sono cinque personalità differenti, con i loro punti di forza, ma soprattutto di debolezza: c’è l’idealista, il giornalista ambientalista preso dalle sue battaglie ecologiche e poi ci sono io, che sono la donna indipendente e multitasking. Per il pubblico è facile immedesimarsi in loro".

Collaudatissima, ormai, la coppia sul palco con il regista. "Il segreto? È la complicità tra di noi – continua Incontrada – parliamo la stessa lingua. Stimo molto il suo modo di scrivere, di fare il regista, lasciandoci anche molta libertà d’interpretazione". Incontrada, che calca ormai le scene dal 2007 – ma "ogni serata è una prima", ammette –ritrova il pubblico cittadino. "Conosco bene Bologna– conferma – ci sono stata molte volte per motivi di lavoro (anche il set di Pupi Avati Il cuore altrove, ndr) e naturalmente per il teatro. È una città che amo, è molto giovanile e all’avanguardia: è possibile trovare allo stesso tempo storia e modernità e non da meno si mangia molto bene. Se mi dicessero di andare a vivere a Bologna domani, ci andrei senza alcuna esitazione".