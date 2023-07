Quarta piazza per il teatro di comunità

Appuntamento domani alle 20 nella piazza di Crespellano per la rassegna a tappe del progetto di teatro di comunità ideato e promosso dal Teatro delle Ariette. Ingresso libero anche per questa quarta puntata che si svolge sotto il titolo-domanda: Che cosa ci sta succedendo? Un varietà ma anche la domanda che le Ariette, assieme ai partecipanti del Laboratorio Permanente di Pratica Teatrale e del Laboratorio di Comunità, vogliono condividere nelle piazze con gli spettatori, per poter discutere e confrontarsi sulla propria vita, su quello che si è fatto e su come ci si immagina il futuro.