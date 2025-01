Quartetto di Cremona da Ravel a Golijov

Sarà il Quartetto di Cremona la formazione protagonista, domani alle 20,30 del concerto di Musica Insieme all’Auditorium Manzoni. Si tratta di una realtà cameristica fra le più interessanti a livello internazionale, che proprio nel 2025 celebra 25 anni dalla sua fondazione. Cristiano Gualco (violino), Paolo Andreoli (violino), Simone Gramaglia (viola) e Giovanni Scaglione (violoncello) faranno ascoltare in apertura il Quartetto in fa maggiore M 35 di Maurice Ravel, per poi proseguire con il Quartetto in sol minore L 85 di Claude Debussy. Cuore del programma, Tenebrae di Osvaldo Golijov (noto per le colonne sonore dei film di Coppola), composto nel 2002: un brano polivoco, che l’autore stesso voleva venisse ascoltato da diverse prospettive.