Quaterna e sei ambi al bar Melograno. Giocatore incassa 26mila euro al Lotto

Con una vincita che vale oltre 26mila euro il Lotto ha premiato il territorio bolognese e in particolare il bar-ricevitoria Il Melograno. Locale di grande frequentazione collocato nel centro commerciale alle porte di Bazzano. Qui, nel concorso di venerdì 14 marzo, come riporta Agipronews, la vincita più alta della regione si è verificata in Valsamoggia grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi che al fortunato (o fortunata) giocatore assegna un totale di 26.275 euro. Sconosciuta l’identità del vincitore.