Quattordicenne si allontana da casa, la famiglia presenta denuncia

Sono giornate di apprensione per la famiglia della giovanissima pianorese Camilla (nella foto). La 14enne è scomparsa da sabato scorso, 22 giugno. Vari gli avvistamenti segnalati nei giorni scorsi: il primo il giorno seguente, domenica 23, in zona universitaria a Bologna, l’ultimo, martedì, in via dè Carracci. Non si esclude che Camilla possa aver preso un treno e si trovi, dunque, fuori dalla città metropolitana di Bologna.

I familiari, che non hanno sue notizie dal 22, hanno sporto denuncia di scomparsa alla polizia alla Questura di Bologna e si sono rivolti all’avvocato dell’associazione Penelope, Barbara Iannuccelli. Il giorno in cui è scomparsa nel nulla la ragazza è uscita di casa, a Pianoro, indossando maglia e pantaloni scuri. È alta all’incirca un metro e settanta e ha un piercing al naso. I carabinieri di Pianoro, che si sono subito attivati, l’hanno cercata sul territorio in lungo ed in largo senza risultato. Si esclude, dunque, stando agli investigatori, che Camilla sia rimasta o rientrata sul territorio pianorese.