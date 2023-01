Quattrini: "Risate ed equivoci liberatori"

di Claudio Cumani

Che effetto fa essere commendatore? Paola Quattrini, insignita dell’onorificenza nel 2003, se la ride: "Se mi chiamano in questo modo, non mi giro neppure. Mi fa sorridere, non mi si adatta. Fu bella la cerimonia ma non porto nemmeno più la spilla". Il ‘commendatore’ è tornata a un suo grande amore, la divertente commedia degli equivoci di Ray Cooney Se devi dire una bugia dilla grossa. Fu nel 1986 che questa scatenata vicenda di tradimenti, malintesi e colpi di scena debuttò al Sistina con Johnny Dorelli. E già lì Quattrini interpretava Natalia, la moglie dell’onorevole De Mitri. "E’ la terza volta che riprendo negli anni questo spettacolo – dice – e prometto che sarà l’ultima". Se devi dire una buglia dilla grossa, da oggi a domenica al Duse, punta su un nuovo allestimento ispirato a quello originale (versione italiana di Iaia Fiastri), mantiene la regia di Pietro Garinei (nuova messa in scena di Luigi Russo) e vede, fra gli interpreti principali, Antonio Catania e Gianluca Ramazzotti.

Qual è il segreto della longevità di questo spettacolo?

"Si tratta di una macchina infernale della risata che stupisce perfino una come me che ha fatto tanto teatro brillante. È sorprendente e liberatorio: il pubblico deve solo abbandonarsi al divertimento".

Quanto è stato importante per lei l’incontro con la ditta ‘Garinei e Giovannini’?

"Ho conosciuto soltanto Pietro Garinei, un genio discreto ed elegante. Con il suo socio, scomparso nel ‘77, ha fatto la storia della commedia musicale e del teatro brillante italiano. Ho recitato in sette loro spettacoli ma a quel tempo le tournée duravano due anni e non si facevano mai meno di 400 repliche. E’ lì che ho imparato che in teatro c’è più verità che nella vita perché nella vita si può fingere ma sul palco no".

Ha incontrato anche il teatro ‘serio’ di Luca Ronconi.

"Interpretai Affabulazione di Pasolini accanto Umberto Orsini. Per me i generi non fanno differenza: mi piace fare cose belle. Agli inizi ero poco più che una bambina e non pensavo che la recitazione fosse la mia strada. Ora il momento della giornata più importante è quando si apre il sipario".

Vorrebbe tornare al cinema? "Mi piacerebbe ripetere un’esperienza simile a quella che ho avuto in Fratelli e sorelle di Pupi Avati, con cui ho vinto un Nastro d’argento. Adoro il cinema italiano, vorrei avere un’esperienza che consentisse di leggermi nell’anima".

E’ vero che in passato si è spogliata in palcoscenico?

"Sì, ho dato scandalo con eleganza. In Diana e la Tuda di Pirandello restavo a seno nudo ma, poiché ero di profilo, vedevo gente che si spostava continuamente in platea. In La papessa Giovanna di Mario Moretti ero in guepière. In scena con me c’era Andrea Giordana. Era un testo coraggioso: una sera a Brindisi schivammo un pomodoro lanciato dal pubblico".