Quattro artisti in cerca del soffio dell’astrazione

di Claudio Cumani

Non c’è dubbio che nell’arte bolognese oscillante – come rilevava il maestro della critica Francesco Arcangeli – fra ‘natura ed espressione’, l’esperienza dell’astrattismo geometrico sia rimasta schiacciata e si sia persa nel tempo. Ci pensa adesso una bella mostra ospitata alla Raccolta Lercaro di via Riva Reno a ritrovare quel filo di relazioni legate al concretismo storico della seconda metà del Novecento. E lo fa ospitando le opere (37 in tutto, di cui tre sculture) di quattro artisti bolognesi (se non altro d’adozione) sfuggiti all’Informale e al Naturalismo inquieto. Si intitola ‘Dinamiche dell’equilibrio’ l’esposizione curata da Pasquale Fameli e Pierluca Nardoni (sostenuta dalla Fondazione Carisbo con il patrocinio del Dipartimento delle Arti) che si apre domani alle 18,30 per concludersi il prossimo 17 settembre con diversi eventi collaterali. Giovanni Korompay, Antonio Mazzotti, Mario Nanni e Ivo Tarantini sono i protagonisti della mostra. Protagonisti che in modo discreto ma significativo hanno caratterizzato la scena culturale locale del secondo Dopoguerra, invertendo una rotta. Protagonisti che da tempo sono presenti (Tarantini in particolare grazie alla donazione di cinquanta sue opere) all’interno della Raccolta Lercaro. Nelle tre sale più che le ‘opere di casa’ (soltanto 13) sono in realtà i quadri dei collezionisti del territorio a farla da padroni. In questo modo, spiega il nuovo direttore della Raccolta Giovanni Gardini, le varie opere vengono messe in dialogo fra loro anche per mostrare che quei quattro artisti definiti spesso locali così locali in realtà non erano. Korompay, il futurista veneto arrivato a Bologna a metà degli anni Quaranta, è il capofila (in ogni sala una parete è dedicata a lui) di una rete di pittori che, nati in una generazione informale, sceglie la via dell’astrazione geometrica. Un’adesione che la mostra, spiega Nardoni, rende esplicita mostrando come tra i quattro percorsi individuali esistano corrispondenze anche grazie alle frequentazioni note. È una fioritura tardiva quella che vediamo, frutto di una fase avanzata dei vari percorsi artistici ma testimonianza di un aspetto non troppo noto della pittura bolognese. Fameli, l’altro curatore, sottolinea a questo riguardo la centralità storica di una galleria come La Loggia di via Castiglione che, pur ospitando molti artisti informali grazie ad Arcangeli, accolse nel 1961 la prima personale bolognese di Giovanni Korompay, ricreando un equilibrio storiografico con altre forme. Il progetto della Raccolta Lercaro ha insomma il merito di raccontare un periodo preciso dell’attività di un poker di pittori, figli di una minoranza scomposta e frammentaria capace però di coniugare rigore e vitalità. Perché il titolo ‘Dinamiche dell’equilibrio’ allude proprio alla ricerca di un bilanciamento fra forze contrarie.