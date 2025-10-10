Quattro auto date alle fiamme. Notte di paura, caccia ai vandali

Nottata di fuoco e paura, tra i residenti, quella tra mercoledì e giovedì a Granarolo. Verso le 3.30 del mattino, infatti, nella centrale e residenziale via della Solidarietà ignoti hanno dato fuoco ad alcune macchine parcheggiate negli appositi stalli. Sono state quattro le auto incendiate e, per fortuna, nessuno è rimasto coinvolto. A dare l’allarme alcuni residenti che sono stati svegliati dalla puzza di bruciato. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco con varie squadre. I pompieri hanno estinto i roghi prima che le fiamme lambissero le altre auto, ma anche le palazzine della zona. A essere danneggiata, solo in parte, dall’incendio anche una recinzione esterna dell’asilo. Con i vigili del fuoco sono, poi, arrivati anche i carabinieri della locale stazione che, dopo i rilievi, hanno iniziato le indagini che consentiranno di risalire ai responsabili. Al momento si propende per la pista del vandalismo.

Dopo quanto avvenuto si è riaccesa la polemica della minoranza consiliare. Così Pino Minissale: "In qualità di consigliere da sempre impegnato sulla sicurezza, non posso rimanere in silenzio. Questo non è più un problema di semplice degrado: è una emergenza. Sto lavorando per sollecitare ai massimi livelli, insieme alla maggioranza e alle autorità competenti, un immediato potenziamento dei controlli e della presenza delle forze dell’ordine sul territorio, specialmente nelle ore notturne. È urgente accelerare gli investimenti in videosorveglianza e in sistemi tecnologici di deterrenza nei punti più sensibili. Dobbiamo ricostruire la rete di solidarietà. Non accetteremo che pochi criminali compromettano la tranquillità della comunità. Siamo al fianco dei cittadini colpiti da questi atti vili". A fargli eco un altro consigliere di minoranza, Matteo Di Vincenzo: "Il sistema sicurezza va assolutamente rivisto: i carabinieri stanno facendo un lavoro encomiabile, ma da soli non possono coprire tutto il territorio. La sicurezza non ha colore politico, è un dovere verso la comunità".

Così il sindaco Alessandro Ricci: "Si tratta di un fatto che desta naturalmente preoccupazione, ma che al momento è oggetto di indagine. Il territorio di Granarolo è costantemente presidiato dalle forze dell’ordine: anche nella serata di ieri (mercoledì, ndr) era in corso un’attività di controllo e presenza sul territorio da parte dei carabinieri, segno di un’attenzione costante e concreta alla sicurezza dei cittadini. In questa fase, è doveroso attendere gli esiti dell’indagine per comprendere con esattezza la natura dell’episodio e le sue cause. La sicurezza è e resta una priorità".

Zoe Pederzini