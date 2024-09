Quattro campi per 500 sportivi. Apre la nuova casa del padel

Inaugurato recentemente a Sant’Agata un nuovo centro sportivo dedicato al padel. La struttura, gestita dall’associazione Open padel club che conta circa 500 iscritti, si trova in via De Gasperi, nei pressi della multisala Cine Ci, e conta quattro campi da padel, un campo estivo da beach volley e nuovi spogliatoi.

Al taglio del nastro ha partecipato il sindaco Beppe Vicinelli e per l’associazione sportiva erano presenti i fratelli Simone e Gianluca Cremonini, Elia Brighenti e Massimo Testoni. E un diacono della chiesa parrocchiale ha impartito la benedizione. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di circa duecento persone, tra cui appassionati di sport e cittadini del territorio. Nel suo discorso, il sindaco Vicinelli ha voluto ringraziare calorosamente i presenti, sottolineando l’importanza di questo nuovo impianto sportivo. "Il padel – dice il primo cittadino – non è solo uno sport in forte crescita, ma una straordinaria occasione di socializzazione e promozione dell’attività fisica. Stiamo parlando di elementi fondamentali per il benessere della nostra comunità". "Nell’occasione dell’inaugurazione – aggiunge Simone Cremonini – abbiamo organizzato dei test per far provare al pubblico presente i nuovi campi. Ed è stato tanto l’entusiasmo da parte di numerosi cittadini a questa disciplina sportiva".

p. l. t.