Quattro concerti di Natale al teatro Mazzacorati

L’atmosfera natalizia arriva al Teatro Mazzacorati 1763 e porta con sé tanti nuovi concerti gratuiti. Fino alla fine dell’anno Succede solo a Bologna propone nuovi spettacoli per festeggiare insieme al pubblico tra musica classica, lirica e jazz con i concerti di Natale.

Giovedì alle 21 saranno protagonisti i giovani pianisti della classe di pianoforte del Conservatorio di Bologna, seguiti dalla professoressa Daniela Landuzzi. In programma composizioni di Chopin, Debussy, Schubert, Liszt, Berkovic e Ligeti.

Gli appuntamenti proseguono venerdì 27: alle 21 ancora un concerto jazz con il sassofonista Francesco Milone e il chitarrista Marco Bovi in un incontro musicale che fonderà l’energia del jazz con il calore delle feste. Note scintillanti e improvvisazioni esplosive daranno nuova vita a standard jazz e composizioni natalizie d’autore, per un’esperienza avvolgente che saprà emozionare e coinvolgere.

Ultimi due appuntamenti dell’anno sabato 28 e domenica 29 dicembre alle 21. Nella prima serata è il momento di Valentina Bellezza alla voce e Sergio Catalano al pianoforte con ’I wish: la magia del Natale’ con diversi brani che da sempre accompagnano questo periodo speciale, da Feliz Navidad a Halleluja, passando per Santa Claus is coming to town.

Un trio composto da flauto, fagotto e arpa è invece il protagonista del concerto del 29. Per l’occasione, l’Arioso Furioso Trio, composto da Antonio Vivian al flauto, Francesco Fontolan al fagotto e Francesca Tirale all’arpa, propone un programma con echi natalizi e viaggi in Oriente. Il concerto si apre con la Pastorale di Natale di Jolivet, scritta dall’autore in uno stile neoclassico, prosegue poi con il trio di Damase che. Si farà anche un breve viaggio in Oriente con Il mare a primavera di Michio Myagi e Laideronnette imperatrice delle Pagode, brano della famosissima suite Ma Mere l’Oye di Ravel.