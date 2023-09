Quattro denunciati per gli scontri al Cas

Sono stati denunciati i quattro migranti tunisini che sono rimasti feriti domenica sera nella rissa a colpi di sampietrini divelti dal marciapiede fuori dal Centro di accoglienza di via Mattei. Portati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Orsola, tre hanno ricevuto una prognosi di cinque giorni per contusioni varie, uno invece ha ricevuto sette giorni dopo avere riportato un trauma cranico. Nessuno è in condizioni gravi, dunque.

La rissa a quanto si apprende è sfociata all’interno di una stanza del Cas, che uno dei tunisini feriti occupava assieme a sei nigeriani. A un tratto si è creata della tensione e ne è scaturita una lite ben presto degenerata, con il coinvolgimento di diverse altre persone a ’dare man forte’ ai rispettivi connazionali; ad avere la peggio sono stati i quattro magrebini feriti, ma a quanto si apprende sarebbero state coinvolte molte più persone, più di dieci.

Ora, i carabinieri intervenuti sul posto sono al lavoro per identificare con certezza tutti i partecipanti al violento parapiglia e procedere poi a denunciarli per rissa. Feriti compresi.

Momenti di tensione non certo nuovi al centro d’accoglienza straordinaria: persino la sera prima, cioè sabato, c’era stata un’aggressione, quella volta però da parte di un ospite ai danni di due operatori della struttura, che non sono rimasti feriti.

Altre situazioni simili sono avvenute nei giorni scorsi, senza degenerare fino ai livelli dell’altra sera, ma si tratta certamente di un campanello di allarme sulle condizioni in cui si sta vivendo all’interno del centro che attualmente ospita 800 persone – e con tutta probabilità arriverà ben presto a mille – a fronte di una capienza massima stabilita di 250.