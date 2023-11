Quattro domeniche a teatro. Favole e racconti per i bambini

Dopo il successo degli scorsi anni, torna a Pianoro la rassegna teatrale per bambini e bambine "Teatro e Biscotti", che si terrà presso il Teatro Arcipelago. Quattro appuntamenti domenicali, con inizio alle 16,30, in cui esperienze d’incanto s’incrociano per offrire alle famiglie un momento di grande gioia e di festa. Verranno, come di consueto, esplorate diverse tipologie di rappresentazioni teatrali, che doneranno al piccolo pubblico momenti condivisi e stimolanti con la propria famiglia con la quale si trascorrerà del tempo di qualità insieme. Al termine di ogni spettacolo sarà consegnata una merenda.

Si parte domenica 10 dicembre, con Teatro Bandito che presenta: "Uno Spettacolo Per Babbo Natale", debutto nazionale. Di e con Francesca Zoccarato e Dadde Visconti. Domenica 14 gennaio il Teatro dell’Argine presenterà: Il Carretto delle Storie. I Tre Porcellini, di Caterina Bartoletti, con Caterina Bartoletti, Lucia Gadolini, Ida Strizzi. Domenica 4 febbraio 2024, è il turno degli Eccentrici Dadarò con "Favola senza tempo" di Fabrizio Visconti e Rossella Rapisarda, con Rossella Rapisarda, Alessandra Curia, Michele Correra. Domenica 17 marzo, Fantateatro con Cappuccetto Rosso dei Fratelli Grimm con la direzione artistica di Maurizio Sangirardi dell’associazione Culturale Ca’ Rossa. La prenotazione per questi eventi è obbligatoria via mail a servizio.cultura@comune.pianoro.bo.it indicando il numero dei bambini e degli adulti che saranno con loro. I biglietti si faranno direttamente all’ingresso: 2 euro a bambino e 5 euro ad adulto. Gli strumenti di comunicazione ruotano intorno al sito istituzionale www.comune.pianoro.bo.it, alla nuova sezione Vivi Pianoro, ai canali social del Comune di Pianoro e di Comune di Pianoro Eventi Culturali.

z.p.