Quattro gambe per il tavolo di Ruggeri

Coalizione a quattro, ma potrebbero arrivare altri alleati dell’ultima ora, a sostegno della candidatura di Matteo Ruggeri a sindaco di Casalecchio. L’accordo sottoscritto l’altra sera porta le firme del Pd, di Italia Viva, del Partito Socialista e degli ambientalisti di Casalecchio bene comune.

La segretaria del Pd Alice Morotti esprime la sua soddisfazione per il risultato raggiunto anche se all’appello della coalizione manca il principale socio di maggioranza che per due legislature ha costituito l’asse portante del centro sinistra al governo della cittadina dal dopoguerra ad oggi senza interruzioni. Dopo il no secco rimediato alla richiesta di primarie di coalizione, la lista E’wiva Casalecchio capitanata dal vicesindaco Massimo Masetti ha infatti abbandonato il tavolo di programma e disertato le ultime riunioni, al termine delle quali le quattro formazioni hanno sottoscritto le linee programmatiche di coalizione. Nessuna adesione neppure da parte del Movimento 5 stelle, che con alcuni esponenti locali ha partecipato al tavolo del Pd.

"Il dialogo prosegue e la coalizione rimane aperta – commenta Ruggeri –. Con Masetti si è governato per due legislature condividendo programmi e azioni amministrative in un rapporto di collaborazione. Riguardo il M5s, un eventuale accordo rientra in un contesto territoriale più ampio. Sui programmi locali abbiamo registrato ampie convergenze. Il Partito Socialista rappresenta una forza storica e l’apporto di Italia Viva esprime un elemento di dialogo con sensibilità politiche che ci appartengono. E comunque la coalizione ora inizia una serie di incontri e confronti coi cittadini. Il primo appuntamento sarà a San Biagio, per ascoltare le esigenze dei quartieri, a partire dai più periferici". Alice Morotti aggiunge che "riteniamo il lavoro e la collaborazione di diverse forze come un valore, convinti che nel riconoscimento reciproco si valorizzano le diverse identità e sensibilità, da mettere al servizio di una proposta unitaria. Matteo è una risorsa per tutti, ha conoscenza del territorio e della comunità casalecchiese. E’ cresciuto qui e qui ha sviluppato il suo impegno civile e politico, prima come consigliere comunale e di Unione, poi da assessore in questo mandato", dice la segretaria del Pd annunciando per i prossimi giorni la pubblicazione del documento con i temi programmatici più importanti.

Gabriele Mignardi