Quattro giorni di incontri e mostre dedicati alle tematiche ambientali

Al via alla Casa della cultura, l’Ecofesta 2023, il festival dedicato alle tematiche ambientali in programma da oggi a domenica. Quattro giorni di incontri, iniziative, mostre. Oggi alle 20,30 inaugura la mostra fotografica ‘Storiæ’ che ha origine dalla raccolta digitale di immagini realizzata da Culturara. Alle 21, nell’auditorium, Michela Mazzanti, titolare di Mollificio Felsineo e Madi Sakandé, titolare di New Cold System, incontrano il pubblico e raccontano le loro ‘Storie di impresa’. Chiuderà la serata un omaggio a Giancarlo Negretti, insieme alla figlia Monica verrà ricordato il politico e imprenditore che ebbe un ruolo cruciale nello sviluppo dei distretti artigianali dell’Emilia Romagna, tra i quali quello del Bargellino di Calderara nel 1971. Sempre oggi, alle 20.30, inaugurerà la mostra ‘We don’t have a second plan-et’ di Cristina Li Pera, realizzata in collaborazione con ReMida Bologna_Terre d’Acqua: l’esposizione ripercorre la storia di un progetto di pulizia di 32 tonnellate di rifiuti in cinque mesi, in Norvegia. Domani dalle 19 alle 22 protagoniste saranno le storie del docu-film di Lorenzo Stanzani ‘Da Bologna a Roma in tandem’, che racconta l’esperienza di un gruppo di ciclisti, tra i quali alcune persone con disabilità. Sabato dalle 10 alle 12, al centro sportivo Pederzini, plastic free, raccolta della plastica abbandonata nell’ambiente, coordinata dall’omonima associazione italiana.

p. l. t.