Quattro lezioni di vita a teatro per 800 studenti

Il teatro come strumento educativo. Il Comune di Vergato offre una proposta teatrale alle scuole del proprio territorio, in collaborazione con l’associazione Ca’ Rossa. Un calendario di quattro spettacoli selezionati dalle insegnanti delle rispettive scuole, che propone un incontro per ogni fascia d’età. Grazie alla sinergia Comune-scuole tutti gli studenti, circa 800, avranno l’occasione di andare a teatro e scoprire un linguaggio diverso, grazie ad una proposta che regala un’offerta adatta ad ogni fascia di età. Il cartellone si compone di quattro spettacoli, in scena al Cinema teatro di Vergato e alla biblioteca Comunale. La rassegna ha preso il via martedì scorso con lo spettacolo ’Mattia e il nonno’ tratto dal romanzo omonimo di Roberto Piumini, messo in scena da Sipario Toscana, rivolto al secondo ciclo della scuola primaria di primo grado.

Per il primo ciclo della scuola primaria, nella mattinata di mercoledì 5 marzo, è proposto ’La pecora nera’, spettacolo della compagnia Teatrodistinto, in cui immagini, tracce, momenti ironici, accompagnano due attori bizzarri che raccontano, nel modo stesso che hanno di esistere, la loro fiera diversità. Il terzo spettacolo del cartellone vergatese è dedicato ai più piccoli, ai bambini delle scuole dell’infanzia, dal titolo ’Làqua’ di Teatro Koreja di Lecce, con due repliche che si svolgeranno nella mattinata dell’11 marzo. Infine, il programma si conclude con la proposta per gli studenti della scuola media, con lo spettacolo ’Lasciateci perdere’ di eccentrici Dadarò.