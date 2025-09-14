Quattro milioni per le strade alluvionate

Lavori in vista per le strade di San Benedetto Val di Sambro e Monzuno. Sono in corso di progettazione le opere di consolidamento delle scarpate di monte e di valle delle strade provinciali 79 ‘Pian di Balestra’ e 61 ‘Val di Sambro’, rese necessarie dai danni causati dalle alluvioni. I lavori sono affidati in convenzione a Consap, società in house del commissario straordinario alla Ricostruzione delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

"Sono opere molto importanti per il territorio – spiega Matteo Montanari (nella foto), consigliere metropolitano delegato al Coordinamento degli interventi di ricostruzione post alluvione – il cui iter burocratico, purtroppo, non è breve. Stiamo sollecitando la consegna dei progetti per partire con la conferenza dei servizi. Successivamente, i pareri raccolti saranno trasmessi a Consap e al progettista per l’eventuale aggiornamento della documentazione. I lavori dovrebbero realisticamente partire nel giro di qualche mese, garantendo una maggiore sicurezza a strade molto utilizzate nei territori attraversati". Gli interventi puntuali previsti lungo le strade danneggiate sono nove: otto lungo la SP 79, tra il km 4+200 e il Km 10+270 e uno al Km 18+900 della SP 61 per un importo complessivo di 3,85 milioni di euro, tra progetti ed esecuzione dei lavori stradali.

Un sospiro di sollievo si leva dai comuni che attendevano da tempo le opere. "Sono veramente soddisfatto del risultato ottenuto – precisa Bruno Pasquini, sindaco di Monzuno – per la sistemazione delle frane e dissesto stradale della SP 79. Il collegamento stradale fra i comuni di Monzuno e San Benedetto è di vitale importanza e la situazione attuale è veramente insostenibile". Mette le mani avanti il sindaco di San Benedetto Val di Sambro, Alessandro Santoni. "La notizia della realizzazione di interventi diffusi lungo la SP 79 ci fa piacere, così come il ripristino della frana sulla Sp 61, però esistono anche altre situazioni su cui è necessario intervenire e su cui chiediamo l’impegno serrato della Città metropolitana". Nel frattempo, per lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni, la strada provinciale SP 55/1, Case Forlai Primo tronco, nel territorio di Alto Reno Terme, sarà chiusa al transito dal km 0 al km 3+300, dal 15 al 17 settembre dalle 8 alle 17, ad eccezione dei mezzi di soccorso.

Fabio Marchioni