Quattro Minorenni Denunciati per Ricettazione di Auto Rubata

Quattro ragazzi, tutti minorenni, sono stati denunciati dai carabinieri per ricettazione perché trovati a bordo di un’auto rubata, ferma nel retro del parcheggio del centro commerciale Coop San Ruffillo, in via Ponchielli. Si tratta di due 14enni, un 15enne, e un 17enne, studenti e incensurati: da un controllo è risultato che la vettura era stata rubata qualche giorno prima, poco lontano, a un 52enne. I quattro ragazzini hanno riferito ai militari di essere entrati nell’auto poiché trovata aperta e con le chiavi inserite. Dalle immagini di videosorveglianza del parcheggio è emerso invece che erano saliti in un altro punto del parcheggio rispetto a dove sono stati trovati.