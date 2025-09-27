Quattro nuovi defibrillatori, cresce la rete che salva vite

Il territorio comunale è sempre più cardioprotetto. Aderendo a un progetto regionale, tramite una collaborazione con l’Azienda sanitaria locale, l’amministrazione comunale di Malalbergo ha ottenuto gratuitamente quattro defibrillatori automatici esterni. I quattro defibrillatori verranno installati in due casi fuori dalle farmacie, la Sant’Antonio di Malalbergo e la Farmacia Stori di Altedo, in sostituzione di quello esistente ormai obsoleto, e gli altri due in nuovi punti strategici: uno nel parco pubblico di Pegola, e l’altro all’ingresso del Poliambulatorio di Altedo in via Minghetti.

L’assessora alla Sanità Maria Antonietta Liotta ha affermato: "Più dispositivi ci sono sul territorio più possibilità ci sono di salvare vite umane. Dopo l’installazione dei quattro dispositivi ci occuperemo della formazione per il loro utilizzo". Il sindaco Massimiliano Vogli sottolinea l’importanza della collaborazione nata qualche mese fa con gli operatori del 118 responsabili del progetto: "Ringrazio l’assessora Liotta e Guglielmo Imbriaco, referente del progetto, che hanno collaborato per arrivare a un utile risultato di ampliamento numerico dei defibrillatori presenti sul territorio comunale". Alla cerimonia di consegna erano presenti anche Grazia Pecorelli dell’Ausl, Erika Narciso, coordinatrice del pronto soccorso di Bentivoglio e Simone Baroncini, responsabile centrale operativa 118 Emilia Est.