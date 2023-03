Quattro operatori sanitari nelle strutture Seacoop

Seacoop Società Cooperativa Sociale ricerca quattro operatori o operatrici sociosanitari da inserire nelle nostre strutture in area Terza Età, Salute Mentale, Disabilità e Servizi di Assistenza a Domicilio.

Le sedi di lavoro sono a Imola, in provincia di Bologna. Tra i requisiti essenziali è richiesta: la qualifica operatore od operatrice socio sanitarioa OSS, disponibilità a lavorare anche nei turni notturni e nei festivi.

Si offre un contratto full time di 38 ore settimanali, inizialmente a tempo determinato con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato in caso di valutazione positiva.

Per candidarsi, come negli altri, casi: dopo esserti registrato con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, per candidarti clicca sul pulsante “Invia candidatura“ e segui le istruzioni riportate.