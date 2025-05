Quattro partite per fare la storia : "Allo stadio c’è un clima incredibile"

"È una stagione favolosa, ma il finale è ancora da scrivere. Vedere il nostro Bologna vincere mi riempe il cuore di gioia". In queste poche parole Medardo Montaguti, titolare della Cartoleria Buffetti in via Porrettana 360 a Casalecchio, ha espresso tutto il suo amore per la squadra. "Gran parte del merito va al mister Italiano, che è riuscito a creare un gruppo affiatato che è cresciuto partita dopo partita. In pochi si sarebbero aspettati che il Bologna potesse ripetere le prestazioni dell’anno scorso. Nella mia vetrina ho voluto ricordare Siniša, è giusto sottolineare anche il suo lavoro". Tre le sfide decisive per raggiungere la qualificazione in Champions League per il secondo anno consecutivo: prima il confronto con Milan e Fiorentina in trasferta, poi il Genoa al Dall’Ara. "Alcuni parenti hanno già preso il biglietto per la finale di Coppa Italia – continua Medardo – mentre io metterò in casa mia un maxischermo per vedere la partita con gli amici. Contro i Rossoneri sarà difficile. La doppia vittoria sarebbe il massimo, ma il 14 voglio vincere a ogni costo".

Una speranza condivisa da una città intera, soprattutto da Katia Tarroni, che insieme alla sorella Rossella gestisce Foto Ottica Star in via Mazzini 31/e. "Ogni volta che gioca il Bologna si sente un’atmosfera di festa incredibile. Il clima allo stadio è stupendo e i tifosi non smettono mai di sostenere i giocatori". Katia ci tiene a ricordare il suo momento preferito della stagione: "La semirovesciata di Orsolini contro l’Inter è uno di quei momenti impossibili da dimenticare. Il mio pronostico per la finale di Coppa Italia? 2-1 per il Bologna". Anche Giorgia e Luigi Potassa hanno deciso di addobbare la loro vetrina con i colori sociali della squadra. Per aderire all’iniziativa, che continua ad avere un grande successo, è possibile inviare la propria foto collegandosi al sito di Ascom oppure scrivendo su Whatsapp al numero 333.241.5760.

"Mi piace il fatto che molti nonni e genitori abbiano trasmesso la propria passione per il calcio ai più giovani. Sono esperienze che ti porti dietro per tutta la vita – ha spiegato la titolare della Farmacia Mazzini di via Mazzini 160 –. Ogni volta che guardiamo una partita tutti insieme in casa, i miei figli e mio marito indossano la divisa come se fossero allo stadio. Coinvolgono anche me, è bello sentirsi parte di un qualcosa così importante e sentito. Però purtroppo quest’anno non ho avuto l’occasione di andare allo stadio". In vista del rush finale, i tifosi rossoblù hanno in mente un’unico obiettivo: riportare a casa quel trofeo che manca da 51 anni. Un appuntamento con la storia da non lasciarsi sfuggire.

Filippo Biondi