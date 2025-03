Quattro passeggiate nella storia fra le trincee della Linea Gotica

Si svolgerà domani la prima di una serie di passeggiate nella storia sulle montagne intorno a Castel d’Aiano. L’iniziativa, che nasce con l’intento di promuovere storia e territorio locale, si articola su quattro percorsi ad anello sulle tracce delle truppe alleate che, nel 1945, furono protagoniste della liberazione del paese montano. Castel d’Aiano, per la sua posizione geografica lungo il tracciato della Linea Gotica, fu preso in ‘ostaggio’ dagli invasori tedeschi a partire dall’estate del ‘44. I partecipanti saranno accompagnati da una guida escursionistico-ambientale e dai volontari del Museo delle storie dalla linea gotica, che racconteranno storie legate agli eventi bellici e alle origini di Castel D’ Aiano.

La prima escursione si svolgerà nella stessa giornata delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della liberazione e prevede la ‘conquista’ del Monte della Spe, a quota 934 metri sul livello del mare. La stessa altura fu raggiunta, il 6 marzo di ottant’ anni fa, dai militari della decima Divisione da montagna Usa che da lì mossero il ‘balzo finale’ verso la valle del Po. Il 13 aprile i camminatori raggiungeranno invece le trincee sul monte della Castellana, il 22 giugno Brasa-Sassomolare e il 21 settembre sarà la volta di Labante e Torre di Nerone. Domani il ritrovo per la partenza dell’escursione è previsto per le 9.30 presso l’area sosta camper a Castel d’Aiano: la camminata, di 8,5 km, è adatta ai bambini e sono ammessi gli animali. L’evento a offerta libera. Per chi lo desidera ci sarà anche una visita guidata al museo, che si trova in via Bocca Ravari presso la Locanda La Posta. Per info e prenotazioni Andrea 3348875228.

