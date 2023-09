Quattro passi nel ’giardino scaccia pensieri’

Medicina ha un nuovo spazio verde, ’il giardino scaccia pensieri’, di fronte al centro diurno ’Vita Insieme’ gestito dalla cooperativa sociale Solco Ida Poli in convenzione con Asp. Lo spazio è stato inaugurato alla presenza del sindaco Matteo Montanari, del presidente di Farmacie S.F.E.R.A. srl Roberto Rava, dei volontari dell’Associazione di Imola ’Nel Giardino, nella Natura’ Giovanni Gardenghi e Patrizia Baldi, della presidente della cooperativa Ida Poli Monia Cobianchi e di don Marcello Galletti parroco di Medicina. Il giardino scaccia pensieri, così intitolato dagli ospiti del centro diurno, è il risultato di una bella sinergia tra Farmacie S.F.E.R.A., che ha donato i fondi necessari, e i volontari dell’Associazione ’Nel Giardino, nella Natura’ che hanno ideato il progetto e lo hanno materialmente realizzato.

È un luogo armonioso curato nei minimi dettagli e aperto a tutta la collettività, pensato per rilassarsi o leggere un libro sulla panchina, per fare una passeggiata o semplicemente godere dei profumi e dei colori della natura lasciando fluire i pensieri positivi. All’inaugurazione erano presenti anche tutti i servizi di Asp con gli ospiti del centro diurno, delle due Case Residenza Anziani di Medicina e i residenti degli appartamenti protetti, oltre a tanti cittadini intervenuti per l’occasione. Un particolare ringraziamento è stato rivolto dal Comune a tutte le operatrici del centro diurno e a tutti i volontari e le volontarie che quotidianamente collaborano ai tanti progetti sociali del territorio.

"La cura degli spazi pubblici è qualcosa di prezioso – ha dichiarato il primo cittadino Matteo Montanari –. Ringrazio l’Associazione ’Nel Giardino, nella Natura’, il centro diurno e Farmacie S.F.E.R.A che hanno reso possibile questo meraviglioso giardino. Oggi la nostra Città e il centro diurno sono ancora più verdi e più accoglienti". "Come realtà pubblica, nata dalle farmacie comunali del territorio, è un vero piacere sostenere con concretezza uno splendido progetto che va nella direzione della comunità e rafforza, con funzionali percorsi di carattere sociale, il comparto sanitario – commenta Roberto Rava, presidente di S.F.E.R.A. srl . Tra le mission della nostra azienda c’è certamente l’impegno a favore della collettività".

Zoe Pederzini