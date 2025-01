Quattro Postamat di nuova generazione negli uffici del territorio

Sempre più tecnologia sul territorio. Poste Italiane ha installato quattro atm Postamat di nuova generazione dotati di monitor digitale a elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza contro i malintenzionati, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione capace di prevenire la clonazione delle carte di credito. Gli uffici interessati da queste nuove installazioni, spiega un comunicato della società, sono quelli di Granarolo dell’Emilia, Marzabotto, Galliera e Baricella. Tutti i nuovi Postamat installati sono dotati di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite Qr code.

Inoltre, è possibile prelevare contanti senza l’utilizzo della carta elettronica, grazie alla nuova funzionalità "cardless", infatti, è sufficiente utilizzare le app "PostePay" e "BancoPosta" per effettuare operazioni di prelievo in pochi passaggi e in totale sicurezza direttamente dal proprio smartphone. Disponibile tutti i giorni della settimana e in funzione 24 ore su 24, l’atm Postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

z. p.