Quattro sere d’estate all’ombra della Collegiata

Dopo il successo di Funkyland di sabato scorso, la serata anni Settanta che ha visto in piazza a San Giovanni in Persiceto circa diecimila persone, prende il via la rassegna ‘Restate a San Giovanni in Persiceto’. Un ciclo di eventi organizzato da Confcommercio Ascom Bologna e Pro Loco e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

All’ombra della Collegiata in programma shopping, con negozi aperti anche di sera, street food, musica dal vivo e visite guidate. Quattro gli appuntamenti in calendario, tutti di mercoledì (19 e 26 luglio, 6 e 13 settembre) e nella cornice del centro storico.

La rassegna inizia stasera alle 19 con la ‘Caccia al tesoro’, organizzata dai commercianti, poi la musica live dei ‘Ligaduri’ e lo show di Wanda Circus per famiglie, bambini e ragazzi. Accanto al concerto, che si svolgerà in piazza del Popolo, la serata, così come le altre, sarà animata da esibizioni musicali in altre vie del centro storico.

Mercoledì 26 luglio, sempre dalle 19, concorso fotografico, concerto dei ‘No Smoking Trio’, visita guidata della ‘Persiceto a luci rosse’, storie piccanti e audaci di meretrici e delle osterie del malaffare e show di Wanda Circus.

Nemmeno il tempo di tornare dalle ferie d’agosto e riprendono gli eventi, con due date, il 6 e il 13 settembre: e se nel primo appuntamento settembrino è ancora tempo di “Caccia al tesoro”, affiancata dall’esibizione della scuola di ballo “The Happy

Swingers”, nel secondo a farla da padrone saranno lo shopping sfrenato con lo “Sbaracco” dei commercianti e le note della “Piadinum Band”.

"Rendere la nostra cittadina animata e attrattiva - sottolinea Fabio Minichino, presidente Confcommercio Ascom di San Giovanni in Persiceto - è fondamentale anche per il commercio, la ristorazione, il turismo e i servizi. A questo proposito ringrazio i colleghi e tutto il nostro direttivo Ascom per l’impegno profuso in questo ciclo di eventi che peraltro è frutto di una preziosa e consolidata collaborazione col Comune e con la Pro Loco". La rassegna prosegue il 6 settembre con la ‘Caccia al tesoro’, affiancata dall’esibizione della scuola di ballo ‘The Happy Swingers’. Infine il 13 settembre è dedicato allo shopping con lo ‘Sbaracco’ dei commercianti, con prezzi scontati e tante occasioni, e il concerto della ‘Piadinum Band’.

"Siamo molto soddisfatti di questa nuova iniziativa – aggiunge Minichino -. Siamo convinti che la rassegna rappresenti un’occasione straordinaria sia per valorizzare la rete imprenditoriale di prossimità, sia per promuovere, anche sotto il profilo turistico, il nostro territorio".

p. l. t.