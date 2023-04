"Queen at the opera Musica di più generazioni"

di Andrea Spinelli

"Penso che le nostre canzoni siano pura evasione, come andare a vedere un buon film, dopo di che la gente può andarsene via dicendo che è stato grandioso e tornare ai propri problemi" diceva Freddie Mercury a proposito del monumentale repertorio dei Queen. Difficile dargli torto davanti a quelcaleidoscopio di arte varia che è Queen at the opera, in scena stasera all’Europauditorium. Merito di mondo rock in bilico tra Another One Bites The Dust e Bohemian Rhapsody, We Are The Champions e Radio Ga Ga che questa produzione rock-sinfonica affida a Luca Marconi, Valentina Ferrari, Alessandro Marchi e Luana Fraccalvieri. In scena pure il soprano lirico Giada Sabellico. "È uno spettacolo che unisce due mondi diametralmente opposti: il Rock e la musica classica", commenta Marconi. Nel cast c’è poi Ferrari, Killer Queen nelle passate edizioni del musical We will rock you.

Valentina, con ’Queen at the opera’ s’è buttata in un vero e proprio concerto dedicato alla musica di Freddie & Co?

"I Queen fanno parte della mia vita a 360 gradi perché i loro sono brani intramontabili. Un repertorio straconosciuto che contiene grandi messaggi e accomuna tantissime persone. La sua forza sta nel dono di saper unire più generazioni. E quello di portare certe canzoni a pubblici diversi è uno degli intenti del nostro spettacolo. Una musica che, almeno a me, non finirà mai di emozionare, arricchire e stupire".

Quali sono le canzoni un po’ meno popolari e amate dei grandi classici che avete inserito nello show perché importanti per la sua narrazione?

"Ci sono brani come Love of my life o quella These are the days of our life figlia di un momento molto particolare e molto intimo della band inglese, l’ultimo con Freddie. Fondendo il loro repertorio rock dei Queen con quello più sinfonico, alcuni brani di questo spettacolo li abbiamo attinti pure dal percorso solista di Freddie Mercury. Tutto grazie al coinvolgimento nello show dell’orchestra diretta dal maestro Piero Gallo".

La presenza di un soprano lirico come la Sabellico si deve a questo?

"Sì, al fatto che in scaletta ci siano pure brani come Barcelona o The fallen priest. Giada ha una grande presenza scenica e una storia importante alle spalle, mentre noi siamo dei solo semplici interpreti, appassionati di questo repertorio".

Il pubblico che ruolo gioca in tutto questo?

"È un compagno di viaggio che in certi passaggi dello show diventa protagonista assoluto. Oltre a vivere la musica assieme a noi, infatti, condivide tutte le emozioni di questo lungo viaggio carico di magia".