Quegli ‘Skermiribelli’ scelti dagli studenti

Sei ragazze e ragazzi bolognesi per sei film guardati, votati e selezionati, che parlano della loro età. Ecco come nasce Skermiribelli, la serie di film in sei domeniche, a partire dal 19 febbraio alle 11, in proiezione a Teatri di Vita. A partire da un’ampia rosa di titoli messi a disposizione dal Giffoni Film Festival, selezionatori e selezionatrici in erba tra i 15 e i 18 anni – Adele, Albion, Desiderio, Morgana, Sara e Thomas – hanno creato un programma che attraversa realtà quotidiana e storia, inquietudini e solitudini, amori e famiglie, attraverso film italiani, americani, francesi e messicani. Ma che film sono stati scelti dai ragazzi per le proiezioni fino al 16 aprile? Licorice pizza di Paul Thomas Anderson, ambientato nella San Fernando Valley degli anni ‘70, con al centro la vita di uno studente delle superiori che è anche un attore di successo. Regina di Alessandro Grande prende vita in Calabria e narra la storia di Regina, appunto, un’adolescente di quindici anni il cui più grande desiderio è quello di diventare una cantante. Poi Petite maman di Céline Sciamma, un piccolo film che sa affrontare grandi temi, quali l’infanzia e il timore della perdita. E poi Quando Hitler rubò il coniglio rosa di Caroline Link, con al centro una famiglia ebrea deve fuggire dai nazisti da Berlino; La ragazza ha volato di Wilma Labate, che propone il ritratto di un’adolescente forte e consapevole ma anche scomoda, sullo sfondo di Trieste, mentre Oliver and the pool di Arcadi Palerm, non ancora distribuito in Italia, chiude la rassegna.

Arriveranno al teatro di via Emilia Ponente anche i professionisti del cinema per incontrare il pubblico. Si tratta dello sceneggiatore Fabio Bonifacci (19 febbraio), il regista Alessandro Grande (5 marzo), la documentarista Elisabetta Pandimiglio (12 marzo), il direttore della fotografia Fabrizio La Palombara (19 marzo), la regista Wilma Labate autrice del film La ragazza ha volato in programma (26 marzo) e il regista Carlo Strata (16 aprile). Il prezzo del biglietto per ciascun film è di 3 euro, l’incontro è a ingresso libero.

b. c.