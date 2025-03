Quei boschi della liberà

Appuntamento oggi alle 18,30 all’Auditorium della Fondazione Mast con Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura di Milano, per la presentazione del suo libro ’Il bosco dove tutto cominciò. Storia di una famiglia partigiana’ (Mondadori). Interviene Francesca Ragazzi, head of editorial content, Vogue Italia.

L’autore racconta due storie di famiglia, che affondano le loro radici in un bosco. Il passato del nonno paterno Edoardo, nome di battaglia Dado, con cui torna nei boschi dove si è nascosto da ragazzo significa ripercorrere quei sentieri su cui si è combattuta la storia italiana, dove migliaia di partigiani hanno rischiato la vita, ribellandosi ai fascisti per riscrivere il futuro del nostro Paese. Ed è sempre in un bosco, nella Val Pellice, che ritrova le tracce di un’altra storia familiare che rischiava di rimanere perduta: quella dello zio materno Gianpaolo, morto poco più che ventenne, dopo aver deciso di togliersi la divisa dell’esercito, diventando un ribelle per un dovere di libertà.