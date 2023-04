Quei corpi sospesi e imperfetti

@Si intitola Corpi. Sospesi e imperfetti la mostra che inaugura martedì nella basilica di Santo Stefano, che ospita diverse linguaggi artistici con le fotografie di Serafina Figliuzzi e le sculture di Emanuele Giannelli. Alla vernice, proprio il 2 maggio alle 19, anche la performance dell’attore Lorenzo Zuffi, mentre il finissage (il 14 maggio) sarà impreziosito dal coro ensemble Coelacanthus. La mostra ha avuto il patrocinio del Comune e il sostegno di Ant Emilia Romagna. Nella sua ricerca poetica, Figliuzzi si interroga sul corpo femminile che cambia nel tempo e pertanto non può essere definito una volta per tutte. Quanti corpi abbiamo, dunque, e come esprimerli? I corpi di Giannelli, invece, galleggiano nello spazio, muscolature che cercano di rispondere alla precarietà della vita contemporane. Il gruppo scultoreo ‘i sospesi’ sono 4 figure a grandezza naturale che dal senso di caducità dell’esistenza si spingono fino alla dimensione spirituale.