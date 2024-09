Quei favolosi anni Cinquanta a Persiceto

San Giovanni in Persiceto si tuffa nelle atmosfere del dopoguerra col Festival San GiovAnni ’50 che si tiene nel centro sportivo di via Castelfranco. In programma musica dal vivo, balli ed esibizioni, esposizioni d’epoca, contest, spettacoli, vintage market e stand gastronomici. Da oggi a domenica e dal 6 all’8 settembre torna dunque a partire dalle 16 la festa vintage che quest’anno celebra la sua decima edizione.

Il programma della kermesse prevede spettacoli di ben otto band in sei serate, una grande pista da ballo e la possibilità di ballare ’all night long’ con l’after festival. La manifestazione propone un cartellone ricco di spettacoli e appuntamenti. Per festeggiare il decimo anniversario si terrà infatti un’edizione straordinaria, con il raddoppio dei concerti durante i sabati sera, e l’allestimento di una pista da ballo più grande per permettere di far scendere tutti in pista. Altra importante novità di questa edizione è appunto l’after festival in programma oggi e venerdì 6 settembre, dalle 24.30 alle 3,30 nel rooftop dell’I-Point hotel, in via Maestri del lavoro, per continuare a ballare. A fare da cornice al festival, il pubblico troverà il tradizionale vintage market e il luna park. E per gustare al meglio gli appuntamenti della manifestazione, sarà attivo anche uno stand gastronomico con cucina tradizionale e piadina. Lunedì 2 e martedì 3 settembre si terrà poi il dance camp con i campioni mondiali di boogie woogie 2022, per due giorni di workshop con Dimitri & Alexsia. Sabato 7 settembre inoltre alle 18 il Comune, nell’ambito di VisitPersiceto, presenta la visita guidata ‘A passo di Swing’. Oggi grande ritorno di Wild Meg and The Mellow Cats che, con spirito ironico e travolgente, porteranno sul palco un repertorio ricercato ispirato ai grandi nomi del blues.

Ad accompagnare la serata il dj set by Beppe Dj. Domani doppio concerto: in apertura Jade and The Bounce Clowns, giovani talentuosi e, a seguire, Roberta Vaudo & The Blue Whistle Big Band. Questa big band di nove elementi accompagnerà Roberta Vaudo, cantante poliedrica, che rievocherà le grandi voci del panorama rythm&blues anni’ 50. Non mancherà il contest "Pin up fashion show", sfilata in abbigliamento anni ’40 e ’50. A seguire dj set by Crazy Swinger. Domenica sarà un’altra big band a salire sul palco con The Hot Crew Rock’n’roll big band, undici elementi pronti a far scatenare il pubblico a ritmo di boogie woogie, swing, lindy hop e rock’n’roll. Al termine dj set by Mc Fly ’55 dj. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

p. l. t.