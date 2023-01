Quei libri d’artista su De Andrè che spiccano il volo da Bologna

di Benedetta Cucci

Un mondo, mille sfumature tattili e visive. È proprio così l’universo del libro d’artista, che negli ultimi dieci anni ha conquistato sempre più il palcoscenico delle mostre, delle fiere e il cuore dei collezionisti. Benedetta Jandolo, artista bolognese d’adozione che nella nostra città ha insegnato a lungo anatomia artistica e discipline pittoriche al Liceo artistico, ha una biografia ricca di tecniche e formati, ma il libro d’artista è la grande passione che coltiva da anni. Lo stesso amore per questa forma d’arte è condiviso da Anna Boschi e Letizia Rostagno, colleghe bolognesi, e tutte e tre sono protagoniste, in questi giorni, della mostra Volammo davvero – Fabrizio De André nei libri d’artista a Songavazzo (nel bergamasco), progetto a cura del Presidio del Libro – Archivio del libro d’Artista Verbamanent di Sannicola con l’organizzazione di Maddalena Castegnaro, che vede più di 60 operelibro di artisti che hanno interpretato la vita umana ed artistica di De Andrè. Ancora una volta il libro d’artista, ‘come oggetto utopico e libertario, organismo vivente, entità poliforme’ costruisce una sorta di opera corale dedicata a un Maestro che nel tempo continua ad essere formativo e ispiratore.

"L’artista interpreta il proprio libro e vi trasferisce pensieri e riflessioni con la forza della materia, con la diversità della forma, con la libertà del segno e del colore" scrive Boschi, che ora vive a Castel San Pietro e che è entrata nel processo dell’arte verbo-visiva proprio quando, negli anni Sessanta, questo movimento prendeva avvio. Per lei "l’oggetto-libro" suggerisce messaggi ricchi di contenuti e significati anche senza le parole, tramite l’armonia della materia e il fruitore è stimolato a guardarlo e a "leggerlo" con la grammatica del visivo. Un sentire il libro e la creatività che trasferisce, ispirandosi al volume Fabrizio De André. Volammo davvero, curato dalla Fondazione De André Onlus, in questa nuova avventura nel mondo degli ‘art book’. Altrettanto fa Jandolo, che racconta come De Andrè sia stato uno dei cantautori da lei più ascoltati in quegli anni Settanta. "Creo libri d’artista di diversi tipi – spiega –. In questo caso, visto che tutto deve essere costruito personalmente, ho preso della carta fatta a mano che poi ho piegato realizzando delle punte e alla fine ne esce una cartella che si apre e si chiude, come fossero ali che si aprono e chiudono, perché la mia ispirazione è proprio concentrata sul fatto che De Andrè ci faceva volare la mente, l’anima e il pensiero".