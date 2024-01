Quei manifesti ad arte che facevano sognare

Varni

Sempre, lungo i decenni della storia del cinema e fino alla recente esplosione delle nuove tecnologie, sentimenti e passioni, drammi e gioie, miti e sognate avventure, che hanno segnato l’immaginario degli spettatori perduti dentro le trame dei film trascorrenti sugli schermi, sono stati colti e rappresentati dalle raffigurazioni affidate ai manifesti pubblicitari distribuiti sui muri delle nostre città, quasi chiamando ciascuno di noi a vivere dentro il personale sogno richiamato da quelle figure, dilatato via via a divenire sogno di tutti.

Furono capaci le matite, i colori, i pennelli di un gruppo di maestri della grafica – in realtà veri e propri pittori – di rappresentare magistralmente i divi di volta in volta protagonisti delle proiezioni, trasferendoli in qualche modo, da icone inarrivabili, a fianco di un pubblico che, in tal modo, prima ancora di immergersi nel buio accogliente della sala cinematografica, si sentiva partecipe dell’avventura che si apprestava a fruire dallo schermo. Finendo per sentirsi un po’ sprezzante amatore alla Clark Gable, cowboy senza macchia e senza paura alla Gregory Peck, eroe invincibile alla Kirk Douglas; per non parlare dei coinvolgimenti emotivi provocati dalle figure femminili, dall’abbagliante sensualità di Ava Gardner, alla raffinata delicatezza di Ingrid Bergman, fino all’indimenticabile carnalità della Silvana Mangano di Riso amaro.

Il manifesto stabiliva così un’immediata relazione tra il personaggio e il pubblico; ma in più attraverso il gioco dell’espressione dei visi, della postura dei corpi, delle fogge dell’abbigliamento, degli oggetti di contorno, dei caratteri mai casuali delle stesse scritte volteggianti dei titoli e dei nomi degli attori, l’artista riusciva in quell’unica immagine a riassumere in una sintesi evocativa le azioni e i sentimenti della vicenda narrata dalla pellicola.

È quindi quanto mai opportuna la scelta effettuata dalla Cineteca bolognese di accogliere nei suoi imponenti archivi decine di migliaia di locandine e manifesti cinematografici (25mila sono, per altro, solo quelli generosamente donati da quell’appassionato cinefilo e straordinario collezionista, prematuramente scomparso tre anni fa nella sua Castelfranco Emilia, che fu Maurizio Baroni), testimonianza del ruolo per nulla marginale che tale patrimonio documentario garantisce, certo, alla storia del cinema, ma non meno alla storia stessa del costume e della società.

Tanto più che numerosi di questi ’cartellonisti’ furono chiamati nel dopoguerra ad esercitare la loro arte per pubblicizzare le produzioni hollywoodiane, contribuendo ad allargare lo sguardo della nostra asfittica dimensione provinciale successiva alle chiusure del ventennio in ’camicia nera’, alle pulsanti dinamiche d’oltre Oceano con la conseguente, nel bene e nel male, modernizzazione dei modelli di comportamento e dei rapporti sociali.

Così troviamo un Ercole Brini a dipingere l’indecifrabile e bellissimo primo piano di Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany; o Luigi Carminati che ritrae il livido tormento del viso di James Dean in La valle dell’Eden; ed ancora ’Nano’ Campeggi che ebbe la buona sorte di conoscere personalmente, ritraendo l’inarrivabile bellezza, Marilyn Monroe, e che pure immortalò, tra i tanti della sua vastissima produzione svolta per le più importanti case cinematografiche d’oltre Oceano, il sofferto bacio di Via col vento, la tumultuosa corsa dei cavalli bianchi del Ben Hur, come pure il fascino azzurro-viola degli occhi di Paul Newman e di Liz Taylor nel tormentato abbraccio di La gatta sul tetto che scotta, o ancora il malinconico eroismo dei mitici protagonisti di Casablanca. In una galleria infinita di immagini, lungo le quali è possibile ricostruire la storia del cinema, ma anche la storia stessa di ciascuno di noi o, quantomeno, delle nostre illusioni.