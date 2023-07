Quei mattoncini a regola d’arte Dal western alle Due Torri, un mondo a colori a Palazzo Belloni

Milioni di mattoncini colorati che riproducono un mondo in miniatura. Un piccolo mondo fatto di principesse, supereroi e alcuni dei più famosi monumenti delle città italiane, fedelmente ricostruiti con i mattoncini Lego. È la mostra Brick art, the exhibition - L’arte dei mattoncini, a Palazzo Belloni (via de’ Gombruti 13a), inaugurata ieri e visitabile fino al 24 settembre. Quattro le aree tematiche principali: le favole, i supereroi, il villaggio western e i monumenti d’Italia – immancabili le Due Torri, realizzate da AEmilia Bricks –. Ci sono proprio tutti: da Alice delle Meraviglie alla Carica dei 101, da Biancaneve alla Sirenetta, fino alla Torre di Rapunzel e al Castello di Frozen. E poi ancora: dalla SuperHeroes City e le armature Hulkbuster degli Avengers fino alla mitica DeLorean di Marty e Doc in Ritorno al Futuro.

Un’esposizione per grandi e piccini, che alla fine del percorso prevede anche l’area gioco in cui i bambini possono divertirsi, costruendo e disegnando, insieme alle proprie famiglie. Nelle sale di Palazzo Belloni è presente pure una ‘mostra nella mostra’, in collaborazione con l’artista Stefano Bolcato e con la galleria Pisacane Arte. Si tratta di un’esposizione di stampe fine-art dei personaggi famosi dell’arte, della musica e dello sport che diventano omini Lego: da Frida Kahlo a Maradona, da La Gioconda ai Beatles. Ai volti noti di Bolcato, si aggiunge un’opera unica, pensata e realizzata appositamente proprio per la città di Bologna, del grande Lucio Dalla che viene esposto in prima visione mondiale.

Eccezionali anche i ‘fuori programma’: la cattedrale anni Trenta realizzata con oltre 25mila mattoncini di Silvio Giovetti; la ricostruzione della giungla e della fattoria di AEmilia Bricks; i kit collezionatili di minifigures Lego esposti; infine il palazzetto dello sport PalaBaskin di Michele Cocco, nato per sensibilizzare il pubblico sulla disabilità e l’inclusione.

La mostra, visitabile dal mercoledì alla domenica, è una produzione Next Exhibition, realizzata in collaborazione con Piemonte Bricks e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Bologna. Lara Martinetto, Pr&Comunication Manager di Next Exhibition ha ricordato, durante la presentazione di ieri mattina, proprio il successo di pubblico a Torino che gli organizzatori puntano a confermare sotto le Torri.

Tutte le opere, infine, possono essere fotografate. Gli organizzatori invitano a scattare selfie creativi e divertenti da condividere sui canali ufficiali della mostra assieme alle immagini dei lavori dei più piccoli, creati nell’area gioco del percorso espositivo (Facebook ‘brickartlamostra’ e Instagram ‘mostrabtickart’).

Amalia Apicella