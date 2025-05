Quei minuti decisivi per salvare una vita

A tu per tu con gli esperti di ‘Bentivoglio cuore’ per prendersi cura di sé, ma anche degli altri. Sabato scorso l’associazione ha organizzato un incontro, nella cornice di Villa Beatrice ad Argelato, e che ha visto la partecipazione anche della sindaca Claudia Muzic. "Il responsabile del laboratorio di cardiostimolazione ed elettrofisiologia della cardiologia dell’ospedale di Bentivoglio, dottor Giulio Boggian – spiega Gianfranco Tortorici, direttore della cardiologia di Bentivoglio – ha presentato ai cittadini presenti numerosi nella splendida cornice della villa, l’evoluzione dei dispositivi cardiaci impiantabili spaziando nel suo excursus storico dall’elettricità per la luce all’elettricità per la vita. Inoltre, durante l’incontro, si è avuta l’appassionante testimonianza del testimonial Libero Veronesi, cittadino rianimato da un malore cardiaco improvviso poiché sottoposto a un Dae, impianto salvavita di defibrillatore automatico".

L’episodio era accaduto fuori dalla scuola di San Giorgio di Piano. L’anziano si era sentito male ma è stato rianimato grazie a un defibrillatore portatile che si trova nell’edificio scolastico. E Tortorici continua: "Durante la mattinata i cittadini hanno quindi avuto la possibilità di ascoltare i professionisti parlare di arresto cardiaco e di importanza da parte di tutti di apprendere le manovre di primo soccorso e l’utilizzo dei Dae. Questi dispositivi salvavita si trovano in giro a Bologna e nei comuni e permettono di riconoscere un ritmo defibrillabile e di salvare una vita umana".

L’associazione Bentivoglio Cuore, che ha sede a Castel Maggiore, da decenni è presente nel territorio della Bassa bolognese con queste e altre iniziative. E sempre manifesta il proprio impegno nel divulgare cultura in ambito di sanità e salute grazie ad un consiglio direttivo, formato anche da medici dell’ospedale di Bentivoglio e da laici che hanno a cuore i concetti della prevenzione e del corretto stile di vita. "E’ stata una bellissima iniziativa – afferma Muzic – e certamente un’occasione di approfondimento e incontro con l’associazione ’Bentivoglio Cuore’. Da parte del Comune, cerchiamo di dare la massima collaborazione sul tema della salute, spingendo sulla massima diffusione dei dispositivi salvavita sul territorio. Stiamo infatti lavorando per aumentare il numero di questi dispostivi, anche in collaborazione con il 118".

Pier Luigi Trombetta