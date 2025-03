Quei paesaggi della Liberazione. Rievocazione tra teatro e letture

Giunge alla terza edizione il Festival narrativo del paesaggio, promosso dalla Città metropolitana di Bologna in collaborazione con i sei Distretti culturali. Un evento che, attraverso teatro, letture, incontri e proiezioni, intreccia le storie del territorio ai suoi percorsi naturali, con un focus speciale sull’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. L’edizione 2025 porterà il pubblico lungo itinerari simbolici della memoria, come la Via degli Dei, la Via della Lana e della Seta, la Piccola Cassia, la Ciclovia del Sole, e molti altri, trasformandoli in palcoscenici a cielo aperto per rievocare la storia e le esperienze della Resistenza. Per la prima volta, il festival includerà anche la Ciclovia del Reno, il Bologna Art Trail e il Cammino di Sant’Antonio, arricchendo il percorso narrativo e culturale. Si conferma anche quest’anno il Premio ’Salvamore’ che riprende il tema del Festival proponendo un concorso per giovani videomaker. Per questa seconda edizione oltre ai premi in denaro, è prevista per tutte le persone che si iscrivono entro il 30 giugno la partecipazione al workshop sul documentario tenuto dalla regista Giulia Giapponesi. Questa edizione del Festival ha il supporto organizzativo dell’agenzia Orange Media Group e rientra nella programmazione pensata da Anpi, Istituto storico Parri, Cineteca di Bologna, Città metropolitana, Comune di Bologna e Comuni del territorio per celebrare I’80°. Il Festival si articola attraverso i sei Distretti Culturali metropolitani, ognuno con un proprio programma di eventi, tutti gratuiti.