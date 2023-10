Quei pesci fossili del ’mar Samoggia’

Quando nel Samoggia nuotavano squali e pesci spada, e tra Savignano e San Lorenzo vivevano elefanti e balenottere. Fantascienza? No, solo scienza, geologia e paleontologia per l’esattezza, e un passato che si misura in milioni di anni, ovvero quando in Valsamoggia c’era il mare. E’ questa la storia raccontata col piglio del divulgatore da Sandro Marsigli (nella foto), 66 anni, di Bazzano, che domani alle 16, alla Rocca dei Bentivoglio, presenta ’Mar Samoggia: 100 milioni di anni di storia del nostro territorio’: 190 pagine di testi e tante immagini nelle quali il ricercatore, già co-fondatore del Museo di ecologia e storia naturale di Marano sul Panaro, ha riunito oltre mezzo secolo di studi sui libri e di ricerca sul campo. Più che sui campi, sui calanchi o sui fondali o le sponde del Samoggia. "A dieci anni mi incuriosivano le venature dei sassi, fino a quando durante una vacanza in Trentino conobbi un maestro che mi regalò una conchiglia fossile pietrificata. Da allora ho iniziato a studiare la storia geologica della nostra zona, e la sosta forzata della pandemia mi ha dato l’occasione di scrivere questo libro e riunire in una pubblicazione anche le informazioni sui fossili", spiega l’autore.