Quei ’Traslochi d’artista’ e il mondo colorato di Joëlle Jolivet

Una nuova giornata di intriganti mostre per Boom! Crescere nei libri. Alle 18.30 da Anonima Impressori in via San Carlo 44/a inaugura la mostra Traslochi d’artista di Ericavale Morello, albo che arriva in libreria in questi giorni e che parla d’arte attraverso ditte di traslochi con uno stile artistico peculiare. Se avete in programma di trasferirvi nei pressi di Vinci, per esempio, vi conviene affidarvi a Traslochi Leonardo, ditta dalla precisione ingegneristica che si avvale anche di mezzi d’avanguardia come catapulte, macchine aeree e persino… biciclette. Traslochi Klimt è specializzata in oggetti preziosi, mentre Christo & Jeanne-Claude Inc. è solita proporre soluzioni fuori dal comune per il trasporto di monumenti, parchi, spiagge… avvolgendo tutto nel cellophane!

Alle 20 da Hamelin in via Zamboni 15 apre Troppo di tutto dell’illustratrice e fumettista francese Joëlle Jolivet (foto qui sotto), una mostra monografica che pone l’attenzione su tutto il materiale inedito che l’autrice ha collezionato in più di vent’anni di carriera. Poliedrica, esperta stampatrice e curiosa osservatrice e collezionista, Joëlle Jolivet svuota i cassetti del suo studio e mette a disposizione dei visitatori una parte fondamentale del suo lavoro, tutto il materiale invisibile di cui sono fatti i suoi libri: disegni, schizzi, oggetti, matrici, ma anche libri, d’arte, d’antropologia, vecchie enciclopedie, fumetti e albi provenienti da ogni angolo della terra.

È in corso poi da Squadro C’era questa donna, personale di Beatrice Bandiera, edito da Orecchio Acerbo a partire dai testi di Daniele Mencarelli, che racconta una nascita, anzi della nascita per eccellenza: la Natività. "E lo fa come deve essere fatto, ovvero senza moderazione, perché il sacro quando appare è sempre violento – si legge nella presentazione–, inaudito, irrefrenabile. E irrefrenabile è anche la figura della donna protagonista ritratta da Beatrice in tutta la sua scompostezza e selvatichezza, da invasata appunto".

