Quel campo di kiwi che combatte la mafia con Libera Terra. Il coltivatore racconta

Racconto in diretta di come anche una piantagione di kiwi possa diventare un simbolo di lotta alla mafia, questa sera alle 20.30 nel municipio di Zola dove, su iniziativa dell’associazione Zolarancio, Antonio Napoli di Libera terra di Polistena racconterà la sua storia avventurosa e tenace di agricoltore e cooperatore su terreni confiscati nella piana di Gioia Tauro. Iniziativa che fa parte del progetto Fare futuro con Libera Bologna con il prossimo appuntamento giovedì alle 18 alla Rocca dei Bentivoglio di Bazzano, dov’è in programma una introduzione al monitoraggio civico sulle infiltrazioni mafiose nelle comunità locali.