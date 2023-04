Quel copione immutabile danneggia tutti

Gilberto Dondi

Un pessimo copione che si è già ripetuto tante, troppe volte. Bologna è stanca di subire queste angherie. Ma, puntualmente, le stesse scene si ripetono ogni anno quando questo tipo di cortei, a volte autorizzati altre volte no, mettono sotto scacco la città. Traffico paralizzato per ore, muri e vetrine dei negozi imbrattati con scritte di vernice spray inneggianti ai temi del momento, in questo caso l’anarchico Alfredo Cospito e la sua battaglia contro il regime carcerario ’duro’ del 41 bis. E il ’bello’, si fa per dire, era che tutto era prevedibile, anzi già previsto dall’inizio alla fine. Ma, purtroppo, nulla si è potuto fare per evitarlo.